Yetkililer, özellikle öğrencilerin giriş ve çıkış saatlerinde okul önlerinde yoğun güvenlik uygulamaları yapıldığını belirtiyor. Uygulamalar çerçevesinde çevredeki şüpheli kişi ve durumlara anında müdahale edilirken, okul önlerinde bekleyen şahıslar da kontrol ediliyor.

Denetimlerde ayrıca trafik akışı ve öğrenci servis araçları da detaylı şekilde inceleniyor. Böylece hem öğrencilerin güvenliği sağlanıyor hem de okul çevresinde olası risklerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Emniyet birimlerinin okul çevrelerindeki güvenlik uygulamalarını belirli aralıklarla sürdüreceği ifade edildi.