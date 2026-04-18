Pursaklar Belediyesi’nin spora ve genç yeteneklere verdiği destek meyvelerini vermeye devam ediyor. Pursaklar Belediye Spor Kulübü’nün başarılı sporcusu Zümra Yurtseven, Yeşilay Minikler ve U15 Türkiye Halter Şampiyonası’nda 44 kilogram kategorisinde mücadele ederek Türkiye Şampiyonu oldu.

Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç sporcu, elde ettiği dereceyle hem kulübünü hem de ilçesini gururlandırdı. Disiplinli çalışması ve azmiyle öne çıkan Yurtseven’in başarısı, spor camiasında da takdir topladı.

“Bu Başarı Gurur Verici”

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, elde edilen şampiyonluğun kendilerini gururlandırdığını belirterek, genç sporcuyu tebrik etti. Çetin, belediye olarak spora ve sporcuya destek vermeyi sürdüreceklerini ifade ederken, Zümra Yurtseven’in gelecekte ulusal ve uluslararası başarılar elde edeceğine inandıklarını dile getirdi.

Başkan Çetin ayrıca, bu başarıda emeği bulunan antrenörler ve aileye de teşekkür etti.

Hedef Daha Büyük Başarılar

Henüz genç yaşına rağmen önemli bir başarıya ulaşan Zümra Yurtseven, ortaya koyduğu performansla gelecek için umut verdi. Pursaklar Belediyesi ise spor alanındaki yatırımları ve projeleriyle gençlerin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.