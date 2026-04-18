Sincan Belediyesi, ilçe genelinde çevre kirliliğine neden olan noktalara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşların ihbarlarını değerlendiren ekipler, özellikle çöp yığınlarının biriktiği ve atıkların depolandığı alanlarda detaylı temizlik faaliyetleri gerçekleştirdi.

Temizlik İşleri, Fen İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri koordineli şekilde yürüttükleri çalışmalarda, çevreye zarar veren, kötü kokuya neden olan ve halk sağlığını tehdit eden atıkları tek tek ortadan kaldırdı. Daha önce Ahi Evran ve Ulubatlı Hasan mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmalar, bu kez Saraycık ve Çimşit mahallelerinde devam etti.

Güvenlik Önlemleri Artırıldı

İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün desteğiyle yürütülen temizlik sırasında bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. İş makineleri yardımıyla yapılan çalışmalarla çevreyi olumsuz etkileyen atıklar kısa sürede temizlendi.

Çalışmaları yerinde takip eden Sincan Belediyesi Genel Koordinatörü İsmail Can Ocak, temiz bir çevre için ekiplerin gece gündüz demeden görev yaptığını belirtti. Ocak, yapılan denetimlerle izinsiz atık depolama faaliyetlerine kesinlikle izin verilmeyeceğini vurguladı.