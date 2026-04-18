Şark köşesi üretimi ve satışı yapan Yıldırım Beyazıt Düzyol, bu kültüre olan ilginin özellikle son yıllarda belirgin şekilde arttığını söyledi. Düzyol, klasik koltuk takımları yerine doğal ve geleneksel tasarımların daha fazla tercih edildiğini belirtti.

Klasik ve Modern Tasarımlar Bir Arada

Şark köşelerinde sedir, kilim ve doğal malzemelerin öne çıktığını ifade eden Düzyol, yeni nesil tasarımlarda ise konfor ve estetiğin ön planda olduğunu dile getirdi. Desen ve model çeşitliliğinin artması da kullanıcıların ilgisini artırıyor.

Pandemi Sonrası Talep Patladı

Pandemi sonrası ev dekorasyonuna olan ilginin artmasıyla birlikte şark köşesi trendinin yeniden yükselişe geçtiğini vurgulayan Düzyol, “Kimisi paletlerle sedir tarzı alanlar oluşturuyor, kimisi yer minderleriyle otantik ortamlar kuruyor. Talep her geçen gün artıyor” dedi.

Geleneksel dokuyu modern yaşam alanlarına taşıyan şark köşesi, Niğde’de ev dekorasyonunun vazgeçilmez trendlerinden biri haline gelmiş durumda.