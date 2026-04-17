MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, operasyonun hızlı ve koordineli şekilde gerçekleştirildiği vurgulandı. Paylaşımda, “Rotamız hayat, yükümüz umut. Bir hastanın geleceğine kanat açtık. Hava Kuvvetlerimize ait ambulans uçak ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için İzmir’den Malatya’ya karaciğer grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Hayati öneme sahip organ nakli sürecinde zamanla yarışılırken, askeri hava unsurlarının sağlık alanındaki bu tür görevleri kritik rol oynuyor. Gerçekleştirilen son operasyon da hem lojistik kabiliyeti hem de insan hayatına verilen önemi bir kez daha ortaya koydu.

Yetkililer, benzer acil durumlarda Hava Kuvvetleri’nin sağlık hizmetlerine destek vermeye devam ettiğini belirtiyor.