Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin yapıcı ve dengeleyici bir politika izlediğini belirten Duran, ülkenin krizlerde çözüm odaklı bir yaklaşım sergilediğini ifade etti.

“Türkiye, Çözümün ve İstikrarın Adresi”

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye’nin dış politikasına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Türkiye, yalnızca bölgesinde değil dünyada da yapıcı ve dengeleyici bir aktör olarak öne çıkmaktadır. Güçlü liderlik ve etkin diplomasiyle ülkemiz, çatışmanın değil çözümün adresi olmayı sürdürmektedir.”

“Merhamet Diplomasisi” Vurgusu

Küresel krizlerde Türkiye’nin insani duruşuna dikkat çeken Duran, ülkenin “merhamet diplomasisi” ile mazlumların yanında yer aldığını ifade etti. Paylaşımda ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uluslararası liderlerle yaptığı görüşmelere ait görüntülere de yer verildi.

Türkiye’nin diplomatik yaklaşımının giderek daha fazla küresel ölçekte karşılık bulduğu mesajı verildi.