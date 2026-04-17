Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Trump, bölgedeki ticari hareketliliğin yeniden normale döndüğünü vurguladı. Küresel enerji ve ticaret açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın “tam geçişe hazır” olduğunu belirten Trump, buna rağmen Tahran yönetimine yönelik baskının süreceğini ifade etti.

Trump açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Hürmüz Boğazı ticarete ve tam geçişe tamamen açık ve hazırdır. Ancak İran ile anlaşmamız yüzde 100 tamamlanana kadar, deniz ablukası sadece İran’ı kapsayacak şekilde tüm gücü ve etkisiyle devam edecektir. Maddelerin çoğu zaten müzakere edildiği için bu süreç çok hızlı ilerleyecektir.”

Küresel Piyasalar İçin Kritik Mesaj

Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği stratejik bir geçit olarak öne çıkıyor. Bu nedenle Trump’ın “boğaz açık” mesajı, küresel enerji piyasaları açısından olumlu bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Ancak İran’a yönelik ablukanın sürmesi, bölgedeki jeopolitik risklerin tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor.

Müzakerelerde Hızlı Süreç Vurgusu

Trump’ın açıklamasında dikkat çeken bir diğer unsur ise İran ile yürütülen müzakerelerin büyük ölçüde tamamlandığı ve sürecin hızlı ilerleyeceği yönündeki ifadeleri oldu. Bu durum, önümüzdeki dönemde Washington-Tahran hattında yeni bir anlaşmanın gündeme gelebileceği şeklinde yorumlanıyor.

Uzmanlar, anlaşmanın sağlanması halinde hem bölgedeki tansiyonun düşebileceğini hem de enerji fiyatlarında daha istikrarlı bir seyir görülebileceğini belirtiyor.