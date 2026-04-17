Emine Erdoğan, forumun bu yıl “Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek” temasıyla gerçekleştirildiğini belirterek, organizasyonun insanlık için hayırlı olmasını diledi.

“Uluslararası Misafirleri Ağırlamaktan Memnuniyet Duyduk”

Farklı coğrafyalardan çok sayıda devlet ve hükümet başkanının yanı sıra eşlerinin de Türkiye’de ağırlandığını ifade eden Emine Erdoğan, bu buluşmanın önemine dikkat çekti. Erdoğan, “Bu anlamlı forum vesilesiyle uluslararası misafirlerimizi ülkemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk” dedi.

“Barış ve İyi Niyet Mesajı”

Forumun ülkeler arasında köprüler kurduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkeler arasında köprüler kuran, yürekler arası sınırları kaldıran forumun, dünyaya iyi niyet, barış ve dayanışma taşımasını temenni ediyorum.”

Küresel Diyalog Platformu

Her yıl farklı ülkelerden liderleri ve diplomasi temsilcilerini bir araya getiren Antalya Diplomasi Forumu, küresel sorunların ele alındığı önemli platformlardan biri olarak öne çıkıyor. Bu yılki temasıyla da uluslararası iş birliği ve ortak çözüm arayışlarına katkı sunması bekleniyor.