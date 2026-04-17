Toplantının yalnızca bir zirve olmadığını vurgulayan Özel, bu girişimin bir başlangıç niteliği taşıdığını belirtti. Pedro Sanchez ile birlikte fikir öncülüğünü yaptıkları oluşumun, dünya genelindeki ilerici hareketleri bir araya getirdiğini ifade etti.

Özel, “Bugün burada küresel bir seferberlik ilan ediyoruz. Sol, sosyal demokrat ve demokrat tüm yapıları harekete geçmeye çağırıyoruz” diye konuştu.

“Dünya Genelinde Ayağa Kalkıyoruz”

Altı kıtadan liderlerin katılımıyla gerçekleşecek etkinliklere de değinen Özel, kısa ve net mesajlarla dayanışma çağrısı yapılacağını söyledi. Türkiye’deki mitinglerin uluslararası alanda ilgi gördüğünü belirten Özel, bu enerjiyi küresel ölçekte yaymayı hedeflediklerini dile getirdi.

“Türkiye Tuhaf Ölümler Ülkesi Oldu”

Türkiye’de yaşanan okul saldırıları ve iş kazalarına da değinen Özel, ülkede artan acı olaylara dikkat çekti. Okul güvenliği konusunda daha önce uyarılarda bulunduklarını belirten Özel, yaşananların büyük bir ihmalin sonucu olduğunu savundu.

Milli Eğitim Bakanı’na İstifa Çağrısı

Özel, Yusuf Tekin’e yönelik sert eleştirilerde bulunarak, görevinden ayrılması gerektiğini ifade etti. Yaşanan olaylar sonrası sorumluların hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

23 Nisan Mesajı: “Kutlamalar Yapılmalı”

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hakkında da konuşan Özel, bayramın iptal edilmemesi gerektiğini ancak mevcut şartlara uygun şekilde, daha sade bir programla kutlanmasının doğru olacağını söyledi.

ABD Büyükelçisi’ne Sert Tepki

Özel, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın açıklamalarına da sert tepki gösterdi. Barrack’ın demokrasiye yönelik sözlerini “hadsizlik” olarak nitelendiren Özel, kendisini “istenmeyen kişi” ilan ettiklerini ifade etti.

Özel’in açıklamaları, hem iç politika hem de uluslararası ilişkiler açısından geniş yankı uyandırdı.