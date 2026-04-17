Yeni Hayat Engelsiz Yaşam Derneği tarafından, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen “Otizmli Bireylerin İstihdama Katılımının Artırılması: Ankara Yerel Politikalar Çalıştayı”, Ankara Dikmen Hakimevi’nde gerçekleştirildi.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; çalıştayda, otizmli bireylerin çalışma hayatına katılımının önündeki engeller ve çözüm yolları masaya yatırıldı.

“MAĞDURİYETİ GİDERMEK ADINA YOLA ÇIKTIK”

Çalıştayın açılışında konuşan Yeni Hayat Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Meltem Yücel, derneğin otizmli çocuklara sahip aileler tarafından kurulduğunu belirtti. Eğitim hayatı sonrasında bireysel çözüm üretemeyen ailelerin büyük zorluk yaşadığını ifade eden Yücel, “Bu mağduriyeti gidermek adına yola çıktık. Bu gençler hayata dahil olabilir, istihdama katılabilir. Yeter ki fırsat verilsin.” dedi.

SORUNUN BİR DİĞER KAYNAĞI YAPISAL MESELE

Proje Koordinatörü Coşkun Gök yaptığı konuşmada, sorunun yalnızca bireylerden değil, yapısal eksikliklerden kaynaklandığını söyledi. Engellilik ile yoksulluk arasındaki ilişkiye dikkat çeken Gök, kalıcı çözüm için bütüncül politikalar gerektiğini vurguladı.

Çalıştayın iki aşamalı olduğunu belirten Gök, saha araştırmasıyla işverenler ve otizmli bireylerin mevcut durumunun incelendiğini, ikinci aşamada ise Ankara’ya özgü yerel politika önerileri geliştirileceğini ifade etti. Gök, “Küçük adımlar önemli ama asıl ihtiyaç büyük bir dönüşüm.” dedi.

“SORUN POLİTİKA DEĞİL, SİSTEM EKSİKLİĞİ”

Bartın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Tahir Mete Artar ise Türkiye’de yıllardır çok sayıda çalıştay yapıldığını ancak kararların sahaya yeterince yansımadığını söyledi. Artar, “Ulusal düzeyde kararlar alınıyor ancak bütüncül bir sistem kurulmadığı için sürdürülebilir sonuç üretilemiyor.” değerlendirmesinde bulundu. Artar, okulların özel gereksinimli bireyleri yetişkinliğe ve üretken yaşama hazırlamakta zorlandığını belirterek kariyer eğitiminin erken yaşta başlaması gerektiğini vurguladı.

ATÖLYE MODELLERİ VE İŞ KOÇLUĞU ÖNE ÇIKTI

Çalıştayda, okul ile istihdam arasındaki boşluğu dolduracak atölye modellerinin önemine dikkat çekildi. İşe zamanında gelme, görev takibi, çalışma disiplini ve sosyal uyum gibi temel becerilerin bu alanlarda geliştirilebileceği ifade edildi.

GEN İlaç Firması İş Koçu ve Uzman Psikolog Berkay Muti, destekli istihdam modelinin birey, aile ve iş yeri arasında köprü görevi gördüğünü söyledi. Muti, mülakat süreçlerinin yeniden düzenlenmesi, soyut beklentilerin somutlaştırılması ve duyusal hassasiyetlerin dikkate alınmasının büyük maliyet gerektirmediğini belirtti. En büyük engelin önyargılar olduğunu vurgulayan Muti, “‘Yapamaz’ algısını kırmamız gerekiyor” dedi.

