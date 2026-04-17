Meteoroloji tahminlerine göre Ankara’da önümüzdeki günlerde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Özellikle hafta sonuna kadar kent genelinde bulutlu havanın hakim olacağı, yağışların zaman zaman kuvvetlenebileceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, ani sağanaklara bağlı olarak su baskını, trafikte aksamalar ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sürücülerin kaygan zemin nedeniyle daha tedbirli hareket etmesi istenirken, açık alanda bulunacakların da yağış ihtimaline karşı hazırlıklı olması gerektiği belirtildi.

Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyredeceği, yağışlı havanın ardından sıcaklıklarda kısa süreli düşüş yaşanabileceği değerlendiriliyor.