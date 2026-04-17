Ankara’nın Mamak ilçesinde ticari takside yaşanan tartışma kanlı bitti. İddiaya göre iki arkadaş arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı saldırıya dönüştü.

Olay, akşam saatlerinde Fahri Korutürk Mahallesi 873’üncü sokakta meydana geldi. Furkan Ş. ve Umutcan G., bir taksiye yolcu olarak bindikten sonra henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan arbedede Furkan Ş., yanında bulundurduğu tabancayla Umutcan G.’ye ateş etti.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Umutcan G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ŞÜPHELİ TESLİM OLDU

Olayın ardından Furkan Ş.’nin polis ekiplerine teslim olduğu öğrenildi. Olay sırasında araçta bulunan taksi şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Hastanede tedavi altına alınan Umutcan G.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.