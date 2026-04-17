Velilerin ihbarı sonrası okula gelen jandarma ekipleri, saldırı tehdidinde bulunduğu öne sürülen öğrenciyi gözaltına aldı. A.A., işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

“Şaka Yaptım” Savunması

Gözaltına alınan öğrencinin ifadesinde söz konusu tehdidi şaka amaçlı söylediğini belirttiği öğrenildi. Ancak olayın ciddiyeti nedeniyle adli süreç başlatıldı.

Adliyeye Sevk Edildi

Jandarmadaki işlemlerinin ardından A.A., adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Okul Güvenliği Gündemde

Yaşanan olay, son dönemde okul güvenliği konusunu yeniden gündeme taşırken, yetkililerin benzer durumlara karşı daha sıkı önlemler alması gerektiği yönünde değerlendirmelere neden oldu.