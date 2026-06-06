Ünlü komedyen Hasan Can Kaya ile reklamcı Duygu Karabaş, ABD'nin New York kentinde düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girdi. Çiftin nikahı, New York'taki Türkevi'nde gerçekleşirken törene yaklaşık 20 davetli katıldı.

Sade Nikah Töreniyle Dünyaevine Girdiler

Uzun süredir birlikte olan Hasan Can Kaya ve Duygu Karabaş, yakın dostlarının ve aile üyelerinin katıldığı mütevazı bir törenle evlendi. Nikahın ardından çift, New York sokaklarında düğün fotoğrafı çektirerek mutluluklarını ölümsüzleştirdi.

Hasan Can Kaya, sosyal medya hesabından düğün karelerini paylaşırken, gönderisine "Dün böyle bir şey oldu" notunu düştü.

Evlilik Yolunda İlk Adım Nisan Ayında Atılmıştı

Hasan Can Kaya ve Duygu Karabaş, nisan ayının başında düzenlenen kız isteme töreniyle evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. İlişkilerini kamuoyundan uzak yaşamayı tercih eden çift, "Konuşanlar" programının sezon finalinin ardından eğitim amacıyla ABD'ye gitmişti.

Çiftin yaklaşık bir ay önce, dil eğitimi almak ve çeşitli programlara katılmak üzere ABD'de bulunan Massachusetts Institute of Technology (MIT) bünyesindeki eğitim çalışmalarına dahil olduğu öğrenilmişti.

Hasan Can Kaya: Sade Bir Şekilde Evlenmek İstiyoruz

Hasan Can Kaya, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda evlilik teklifini Amerika'da yaptığını açıklamıştı. Ünlü komedyen, teklifin detaylarını anlatırken, "Frank Sinatra'nın evlilik teklifi ettiği yerde evlilik teklifi yaptım. Nişan ve düğün yapmayacağız, sade bir şekilde evlenmek istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Çiftin bu tercihlerini hayata geçirerek New York'ta sade bir nikah töreniyle evlenmesi, hayranlarından da büyük ilgi gördü.