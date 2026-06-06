A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık maçında Venezuela ile karşı karşıya gelecek. ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Inter Miami FC Stadı'nda oynanacak mücadele, 7 Haziran Pazar günü TSİ 01.00'de başlayacak.
Ay-yıldızlı ekip, Güney Amerika temsilcisi Venezuela ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki milli takım, Dünya Kupası öncesindeki son sınavını vererek turnuva hazırlıklarını tamamlamayı hedefliyor.
Milliler Dünya Kupası Kampına Geçecek
Venezuela karşılaşmasının ardından A Milli Takım, ABD'deki ana kamp merkezi olan Arizona Mesa'ya geçecek. Türkiye, Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçında 14 Haziran'da Avustralya ile karşı karşıya gelecek.
Milliler, turnuva hazırlıkları kapsamında İstanbul'da oynadığı ilk özel maçta Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup ederek moral depolamıştı.
Venezuela Maçı Öncesi İki Eksik
A Milli Takım'da Venezuela karşılaşması öncesinde iki önemli eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız, Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık maçında forma giyemeyecek.
A Milli Takım'ın 26 Kişilik Aday Kadrosu
Kaleciler
- Altay Bayındır
- Mert Günok
- Uğurcan Çakır
Defans
- Abdülkerim Bardakcı
- Eren Elmalı
- Çağlar Söyüncü
- Mert Müldür
- Ferdi Kadıoğlu
- Merih Demiral
- Ozan Kabak
- Samet Akaydin
- Zeki Çelik
Orta Saha
- Hakan Çalhanoğlu
- İsmail Yüksek
- Kaan Ayhan
- Orkun Kökçü
- Salih Özcan
Forvet
- Arda Güler
- Barış Alper Yılmaz
- Yunus Akgün
- Can Uzun
- Deniz Gül
- İrfan Can Kahveci
- Kenan Yıldız
- Kerem Aktürkoğlu
- Oğuz Aydın
Öte yandan kadroda yer almayan Muhammed Şengezer, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz, Dünya Kupası talimatları kapsamında olası sakatlık durumlarına karşı hazırda beklemek üzere ABD'deki kafilede yer alıyor.