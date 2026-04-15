Uluslararası alanda barış çalışmalarıyla tanınan Akif Manaf, “Türk Dünyası Barış Ödülü”ne layık görüldü. Ödül, Mahmut Oral tarafından takdim edildi.

Daha önce de yurt içi ve yurt dışında birçok ödüle değer görülen Manaf, barış alanındaki çalışmalarıyla dikkat çekiyor. 2025 yılında Fransa merkezli Uluslararası Barış Asosiasyonu tarafından verilen International Peace Prize’ın yanı sıra İsveç’ten Global Peace Prize gibi uluslararası ödüllerle onurlandırılan Manaf’a, Türkiye’de de çok sayıda kurum tarafından barış ve insan hakları temalı ödüller verildi.

“Barış, bireyin kendisiyle başlamalı”

Ödül töreninde konuşan Manaf, barışın bireysel düzeyde başladığını vurgulayarak,

“Barış savaşların olmadığı bir haldir. Küresel barışa giden yolda bireysel barış oldukça önemli. İnsan kendisiyle ve çevresiyle çatışma içinde değilse, barış da o noktada başlar” ifadelerini kullandı.

Barış projeleriyle öne çıkıyor

Manaf’ın çalışmaları yalnızca teorik düzeyde kalmayıp, somut projelerle destekleniyor. “Barış Psikolojisi” adlı kitabı yaklaşık 20 dilde yayımlanarak geniş bir okuyucu kitlesine ulaşırken, tüm dünya dillerinde yayımlanması hedefleniyor.

Sağlıklı Yaşam Vakfı başkanlığını da yürüten Manaf, doğayla uyumlu yaşamı esas alan “Barış İçinde Sağlıklı Yaşam Köyü Projesi” ile sürdürülebilir bir yaşam modeli oluşturmayı amaçlıyor. Ayrıca kurucusu olduğu Dünya Değişim Akademisi bünyesinde yürütülen “Barış Sanatı Programı” ile bireylerde barış bilincinin güçlendirilmesine katkı sunuyor.

Manaf, aynı zamanda 2018 yılında ilan edilen ve her yıl 7 Temmuz’da kutlanan “Sürdürülebilir Barış için Dünya Değişim Günü”nün öncüsü olarak da öne çıkıyor.

Uluslararası etkinlikler, kitap fuarları ve seminerlerle barış mesajını dünyaya taşımayı sürdüren Akif Manaf’ın, önümüzdeki dönemde de farklı ülkelerde barış odaklı çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.