Gordion Vakfı, ODTÜ, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Polatlı Belediyesi ve Gordion Kazı Başkanlığı iş birliğiyle hazırlanan “Ankara Tümülüsleri” belgeseli, uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı. Yönetmenliğini Kadir Uluç’un üstlendiği belgesel, İtalya’da düzenlenen Monde Film Festivali’nde arkeoloji filmleri kategorisinde “En İyi Film” seçilerek Marina Mazzei Ödülü’ne layık görüldü.

Festival jürisi, ödül gerekçesinde belgeselin Ankara tümülüslerini “kadim bir hafızanın sessiz koruyucuları” olarak ele aldığını belirterek, eserin arkeolojik peyzajı kimliğin yeniden keşfine yönelik bir yolculuğa dönüştürdüğünü vurguladı. Jüri açıklamasında ayrıca filmin, tarihin unutulmuş izlerine yeniden değer kazandırdığı ve geçmişin günümüzle konuşmaya devam ettiğini gösterdiği ifade edildi.

Belgeselin danışmanlığını Prof. Dr. Brian Rose ile Doç. Dr. Ela Alanyalı Aral yürütürken, Ankara Tümülüsleri Araştırma Projesi ekibi de çalışmaya katkı sundu. Müziği Murat Özden Uluç tarafından hazırlanan yapımın kamera ekibinde Emirhan Türker ve Ferhat Tatık yer aldı. Belgeselin yapımcılığını Kadim Koç üstlenirken, yönetmen koltuğunda Kadir Uluç oturdu.

Uluslararası festivalden ödülle dönen “Ankara Tümülüsleri”, Ankara’nın arkeolojik mirasını dünya kamuoyuna tanıtan önemli yapımlar arasında gösteriliyor.