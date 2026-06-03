Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) kursiyerlerinin yıl boyunca farklı branşlarda hazırladığı el emeği ürünler, düzenlenen yıl sonu sergisiyle vatandaşların beğenisine sunuldu. Sergi, yoğun katılımla açıldı.

Açılışa yoğun katılım

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Hikmet Çetinkaya Sergi Salonu’nda gerçekleşen açılışa Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın yanı sıra Başkan Yardımcıları Erhan Aras ve Yaşar Neslihanoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Yaşar’dan YENİMEK vurgusu

Açılışta konuşan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, YENİMEK kurslarının sosyal belediyecilik anlayışıyla önemli bir hizmet sunduğunu belirtti. Yaşar, ilçede 21 farklı noktada yaklaşık 30 bin kursiyere 220 eğitmenle eğitim verildiğini ifade ederek, kursların meslek edindirme ve sosyal gelişime katkı sağladığını söyledi.

Yaşar ayrıca bugüne kadar binlerce vatandaşın bu merkezlerde okuma yazma öğrendiğini, kursların aynı zamanda komşuluk ilişkilerini güçlendirdiğini dile getirdi.

Sergi 7 Haziran’a kadar açık olacak

Açılış programının ardından YENİMEK kursiyerleri arasında düzenlenen satranç turnuvasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Katılımcılar daha sonra sergi alanını gezerek eserleri inceledi.

Program kapsamında TUBİL Halk Dansları Topluluğu’nun gösterisi, keman ve bağlama dinletileri ile Türk Sanat Müziği konseri de gerçekleştirildi.

Heykel, resim, takı tasarım, tel kırma, seramik ve ahşap boyama gibi birçok branşta hazırlanan eserlerin yer aldığı YENİMEK yıl sonu sergisi, 7 Haziran’a kadar ziyaret edilebilecek.