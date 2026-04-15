Bursa’nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazası yürekleri ağızlara getirdi. Kaza, saat 10.00 sıralarında Yalova-Bursa karayolu Yeniköy Kavşağı yakınlarında yaşandı.

İddiaya göre, Yalova’dan Orhangazi yönüne ilerleyen hafriyat kamyonu, önünde seyreden 77 ABS 278 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yan dönerken, kamyon aracı yaklaşık 50 metre boyunca sürükledi.

Aile kazayı mucize eseri atlattı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan 4 kişilik ailenin kazadan yara almadan kurtulduğu belirlendi.

Kaza nedeniyle karayolunda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.