40. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, Avrupa’dan çifte ödülle dönen başarılı şef ve besteci Murat Cem Orhan’ı ağırlamaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz Ocak ayında Bulgaristan’da düzenlenen Plovdiv Operası Uluslararası Şeflik Yarışması’nda hem İkincilik Ödülü hem de Seyirci Ödülü’nü kazanarak önemli bir başarıya imza atan Orhan, festival kapsamında Ankaralı sanatseverlerle buluşacak.

Konserde, Güney Amerika’nın renkli müzikal dokusunu klasik orkestra disipliniyle harmanlayan “Los Pitutos” projesi sahneye taşınacak. Şef Murat Cem Orhan yönetimindeki Orkestra Akademik Başkent, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı’nın destekleriyle bu özel projeye eşlik edecek.

Berlin merkezli, Şilili ve Kolombiyalı müzisyenlerden oluşan Los Pitutos, 2015 yılında Almanya’da kuruldu. Topluluk; bolero, cumbia, joropo ve vals gibi Latin ritimlerini özgün düzenlemelerle bir araya getirerek dinleyicilere enerjik ve dans dolu bir müzik deneyimi sunuyor. Klasik müzik eğitimi almış beş müzisyenden oluşan grup, geleneksel melodileri kendi besteleriyle harmanlayarak 70’ler pop ve funk etkilerini de sahneye taşıyor.

Romantik boleroları, ritmik cumbiaları ve yüksek sahne enerjisiyle dünyanın farklı sahnelerinde büyük beğeni toplayan grup, Ankara’da da müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

Bu özel konser, 16 Nisan Perşembe günü saat 20.00’de CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da gerçekleştirilecek. Etkinliğin biletleri “Biletini Al” üzerinden temin edilebiliyor.