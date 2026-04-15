CHP’nin İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alım sürecine ilişkin yürütülen dava kapsamında İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma ertelendi.

Mahkeme, dosyadaki eksiklerin giderilmesi ve sürecin detaylı incelenmesi amacıyla davayı 16 Aralık 2026 tarihine bıraktı.

Dava, söz konusu binanın satın alma sürecine ilişkin iddialar ve yapılan işlemlerin hukuki boyutuyla gündeme gelmişti. Yargılama sürecinde tarafların savunmaları ve sunulan belgeler doğrultusunda incelemeler devam ediyor.

Mahkemenin bir sonraki duruşmada dosyaya ilişkin yeni değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.