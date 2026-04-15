Şırnak’ın Cizre ilçesinde meydana gelen olayda, bir ahırın çökmesi paniğe neden oldu. Olay, Varlık köyünde akşam saatlerinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, köyde bulunan bir ahır henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çökme sırasında içeride bulunan 15 büyükbaş hayvan beton ve toprak yığınlarının altında kaldı.

İtfaiye ekipleri seferber oldu

İhbar üzerine bölgeye Cizre Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu göçük altındaki hayvanlar tek tek çıkarıldı.

Yapılan kontrollerde 1 ineğin hayatını kaybettiği belirlenirken, diğer hayvanların kurtarıldığı öğrenildi. Olayın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.