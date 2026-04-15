ABD Başkanı Donald Trump, bir Amerikan haber kanalına verdiği mülakatta, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ve barış müzakerelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, İran'la savaşın gerçekten bitip bitmediğine yönelik bir soru üzerine, 'Durumu bitmeye çok yakın olarak görüyorum' ifadelerini kullandı.

Bölgedeki yıkımın boyutlarına da değinen Trump, ABD kuvvetlerinin şu an oradan tamamen çekilmesi halinde İran'ın yeniden toparlanmasının 20 yıl süreceğini savundu. Sürecin henüz tam olarak sonuçlanmadığını ve gelişmeleri izleyeceklerini belirten Trump, Tahran yönetiminin bir anlaşmaya varmayı içtenlikle istediğini düşündüğünü aktardı.

ABD ordusunun İran hedeflerine yönelik saldırı kararlarının gerekçesini savunan Trump, bu askeri adımların atılmaması halinde bugün nükleer silaha sahip bir İran gerçeğiyle karşı karşıya kalınacağını öne sürdü. Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasının herkesi yardıma çağırmayı gerektirecek, istenmeyen ve tehlikeli bir senaryo yaratacağını iddia etti.

Öte yandan Trump, İran ile yürütülen diplomatik temasların ikinci turunun gelecek 1-2 gün içinde gerçekleştirilebileceğini de bildirdi.