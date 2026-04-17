Ankara Ticaret Odası (ATO), bu yıl beşincisi düzenlenecek Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları öncesinde basınla bir araya gelerek etkinliğin ana temasını ve hedeflerini paylaştı.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; “Marka Yapan Zekâlar, Yapay Zekâ ile Buluşuyor” mottosuyla gerçekleştirilecek organizasyonda, yapay zekânın markalaşma süreçlerine etkisi, küresel rekabet dinamikleri ve geleceğin iş modelleri çok yönlü olarak masaya yatırılacak. ATO Başkanı Gürsel Baran, yapay zekânın yalnızca bir teknoloji değil, aynı zamanda bir kalkınma ve rekabet aracı olduğuna dikkat çekti.

“170 BİNİ AŞKIN ÜYENİN GÜCÜNÜ KÜRESEL REKABETLE BULUŞTURUYORUZ”

ATO’nun vizyonuna dikkat çeken Baran, “Ankara Ticaret Odası olarak, 170 bini aşkın üyemizin üretim gücünü, ticari kapasitesini ve küresel rekabet yeteneğini artırmak için çalışıyoruz. Bunu yaparken sadece bugünü değil, yarını da düşünen bir vizyonla hareket ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları’nın bu vizyonun önemli bir yansıması olduğunu vurgulayan Baran, geçmiş yıllarda farklı temalarla düzenlenen etkinliği öne sürerek, “Bugün Ankara artık marka yolculuğunun önemli bir parçası haline geldi.” şeklinde vurguda bulundu.

TEMA: YAPAY ZEKÂ VE İNSAN ZEKÂSININ KESİŞİMİ

Bu yılki temanın çağın ruhunu yansıttığını belirten Baran, “Brand, Brain ve Artificial Intelligence kavramlarının birleşiminden oluşan ‘BRAiND Conference’ teması, aslında içinde bulunduğumuz çağın ruhunu anlatıyor.” ifadelerine yer verdi. Baran, sloganı ise şu sözlerle özetledi: “Marka Yapan Zekâlar, Yapay Zekâ ile Buluşuyor.”

“YAPAY ZEKÂ ARTIK BİR KALKINMA MODELİ”

Yapay zekânın yalnızca bir teknoloji olmadığını vurgulayan Baran, “Yapay zekâ, sadece bir teknoloji değil, bir kalkınma modeli, bir rekabet gücü ve bir gelecek inşa aracıdır.” diye konuştu. Dünyadaki büyük şirketlerin bu dönüşümü yakaladığını belirten Baran, “Dünyanın en değerli markalarına baktığımızda bunu çok net görüyoruz” diyerek, Google DeepMind, NVIDIA, Tesla, Amazon ve OpenAI gibi örnekleri sıraladı.

ŞEHİRLER VE ÜLKELER DE YARIŞTA

Baran, yapay zekâ rekabetinin yalnızca şirketlerle sınırlı olmadığını belirterek, “San Francisco girişimcilik ve yapay zekâ ekosistemiyle, Shenzhen üretim gücüyle, Londra finans ve yapay zekâ entegrasyonuyla, Seul ise akıllı şehir uygulamalarıyla öne çıkıyor.” şeklinde ifade etti.

Ülkeler düzeyinde de benzer bir yarışın söz konusu olduğunu ifade eden Baran, “Amerika, Çin, Estonya ve Güney Kore gibi ülkelerin yakaladığı ivmenin merkezinde yapay zekâ bulunuyor.” diye konuştu.

“ANKARA İÇİN YAPAY ZEKÂ KRİTİK BİR KALDIRAÇ”

Ankara’nın potansiyeline dikkat çeken Baran, “Ankara’nın dünyanın önde gelen teknoloji ve girişimcilik merkezlerinden biri haline gelmesi için yapay zekâ kritik bir kaldıraçtır.” dedi. Başkentteki üniversiteler, teknokentler ve kamu altyapısının bu dönüşüm için önemli bir avantaj sağladığını belirten Baran, “Hedefimiz, Ankara’yı teknoloji, değer ve kültür üreten bir marka şehir haline getirmek.” ifadelerini kullandı.

SİBER GÜVENLİK VE RİSK UYARISI

Dijitalleşmenin beraberinde riskleri de getirdiğini söyleyen Baran, “Dijital çağda güçlü olmak istiyorsanız, yapay zekâ tabanlı teknolojileri en geniş kapasiteyle kullanmak; bununla birlikte siber güvenliği de en üst seviyede sağlamak zorundasınız.” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerine atıfta bulunan Baran, “Türkiye güçlü bir siber güvenlik mimarisi kurmaktadır ve bu yapı sürekli olarak tahkim edilmektedir.” ifadelerini hatırlattı.

