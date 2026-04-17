Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 Nisan Cuma günü Kocatepe Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilmesi planlanan “Mehteranla Türküler” konserinin iptal edildiğini duyurdu.

Kararın, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan olayların ardından alındığı öğrenildi. Yaşanan gelişmeler sonrası birçok etkinliğin yeniden değerlendirildiği süreçte, söz konusu konserin de iptal edildiği belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, “17 Nisan Cuma günü Kocatepe Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilmesi planlanan ‘Mehteranla Türküler’ konseri, ülkemizde yaşanan gelişmeler nedeniyle iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

Paylaşım, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kültür hesapları üzerinden kamuoyuna duyuruldu.