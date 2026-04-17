Ankara Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Derneği, staj ve çıraklık dönemlerinin emeklilik başlangıcı sayılmamasına ilişkin tepkilerini dile getirmek amacıyla Ankara’da geniş katılımlı bir program düzenleyecek.

“Sigorta var, kayıt var ama emeklilik yok” ifadeleriyle mağduriyetlerini dile getiren grup, yıllarca süren emeğin emeklilik hesabına dahil edilmemesine tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, çocuk yaşta üretim hayatına dahil olan çalışanların sigorta kayıtlarına rağmen bu sürecin yok sayıldığı belirtildi.

Dernek açıklamasında, “Devletin verdiği sigorta numarası neden geçersiz? Emeğin kaydı varsa hakkı da olmak zorunda” ifadeleri kullanılarak mevcut uygulamaya tepki gösterildi.

10 mayıs’ta ankara’da program

“Büyük Ankara Buluşması” adıyla planlanan etkinlik kapsamında 10 Mayıs 2026 Pazar günü iki ayrı program gerçekleştirilecek. Buna göre:

11.00–12.00 saatlerinde Anıtkabir ziyareti (Tandoğan Girişi)

13.00’te Ulus Meydanı’nda basın açıklaması

Dernek, programın yalnızca bir açıklama değil, aynı zamanda yıllardır devam eden mağduriyetin görünür kılınması ve çözüm çağrılarının kamuoyuna duyurulması amacı taşıdığını ifade etti.