Uşak’ın Eşme ilçesinde yürütülen “irtikap” soruşturması kapsamında Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan gözaltına alındı.

Eşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ile birlikte eşi Burcu Tozan’ın da aralarında bulunduğu toplam 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Belediye binasında da arama yapıldığı ve bazı dijital materyallere el konulduğu öğrenildi.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.