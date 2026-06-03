Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, İstanbul’da gerçekleştirilen Kanye West konserine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Konserde kullanılan bazı ifadeler ve sahne unsurlarının toplumun inanç ve medeniyet değerleriyle örtüşmediğini belirten Saral, etkinliğe katılan gençler üzerinden dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Saral, açıklamasında, “118 bin genç, para vererek inancımıza ve medeniyet değerlerimize aykırı söylem ve sembollerin sergilendiği bir gösterinin parçası haline getirilmiştir” ifadelerini kullandı.

Konserde yer alan “I am a God” (Ben Tanrıyım) sözlerinin on binlerce kişi tarafından tekrar edilmesine de değinen Saral, bunun üzerinde ciddiyetle durulması gerektiğini belirterek” Bu tablo üzerinde hassasiyetle düşünülmelidir” değerlendirmesinde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na çağrı yapan Saral, milletin manevi ve kültürel hassasiyetlerini ilgilendiren organizasyonlarda daha dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

Saral açıklamasını, “Bu milletin evlatları; küresel kültür endüstrisinin yönlendirmelerine değil, kendi medeniyet değerlerine sahip çıkmalıdır” sözleriyle tamamladı.

Oktay Saral Kimdir?

Oktay Saral, 18 Mart 1967’de Trabzon’un Of ilçesinde doğan Türk siyasetçidir.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Saral, bir süre serbest inşaat mühendisi olarak çalıştı. 1999-2011 yılları arasında Of Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Daha sonra 24. Dönem’de Oktay Saral olarak İstanbul milletvekilliği yaptı. 2015’teki genel seçimlerde yeniden aday olmasına rağmen milletvekili seçilemedi. 2016 yılında Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine atanan Saral, görevini sürdürmektedir.