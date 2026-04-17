Pursaklar Belediyesi, ilçenin gelişen yapısına uygun olarak ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, farklı mahallelerde eş zamanlı olarak yeni imar yolları açma çalışmalarına devam ediyor.

Yapılan çalışmalarla birlikte hem trafik yoğunluğunun azaltılması hem de yeni yerleşim alanlarının ulaşım ağlarına dahil edilmesi amaçlanıyor. Açılan yollar sayesinde vatandaşların günlük yaşamı kolaylaşırken, şehirleşmenin daha planlı ilerlemesi sağlanıyor.

“DAHA KONFORLU VE GÜVENLİ ULAŞIM HEDEFLİYORUZ”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ertuğrul Çetin, ilçenin hızla büyüdüğüne dikkat çekerek ulaşım yatırımlarının önemine vurgu yaptı. Çetin, yeni imar yollarıyla vatandaşların daha güvenli ve rahat ulaşım imkanına kavuşacağını belirtti.

Planlı şehirleşme anlayışıyla hareket ettiklerini ifade eden Çetin, ilçenin her noktasına hizmet götürmek için çalışmaların aralıksız sürdüğünü dile getirdi.

Belediye yetkilileri ise artan nüfus ve genişleyen yerleşim alanları doğrultusunda ulaşım yatırımlarına devam edileceğini belirterek, vatandaşların istedikleri noktalara sorunsuz ulaşabilmesi için yeni yolların hizmete kazandırılacağını kaydetti.