Sosyal medyada paylaşılan bazı yazışmalar, okullara yönelik şiddet içerikli tehditleri gözler önüne serdi. Ortaya çıkan görüntülerde, bir grup içerisinde şiddet eylemlerinin açık şekilde konuşulduğu ve hedef olarak okul isimlerinin verildiği görüldü.

Yazışmalarda “her türlü tetik işi yapılır” ifadeleri kullanılırken, bazı mesajlarda şiddet eylemlerinin para karşılığı listelendiği dikkat çekti. Aynı paylaşımlarda “öğrencilere indirim yapılır” gibi ifadelerin yer alması ise tepkilere neden oldu.

Mesajlar arasında “bir dahaki hedefimiz çağrıbey anadolu lisesidir” şeklindeki ifadeler dikkat çekerken, başka bir paylaşımda ise “katliama gün sayıyoruz” sözlerinin yer aldığı görüldü.

Kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya gruplara ait olduğu değerlendirilen paylaşımlar, kamuoyunda tedirginlik yarattı. Vatandaşlar, özellikle okul güvenliği konusunda yetkililerin harekete geçmesini talep ediyor.