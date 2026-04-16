Ekranların sevilen yapımlarından Sevdiğim Sensin dizisinde partner olan Aytaç Şaşmaz ile Helin Kandemir hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İkili arasındaki set arkadaşlığının zamanla aşka dönüştüğü ileri sürüldü.

Set arkadaşlığı aşka dönüştü iddiası

Kulis bilgilerine göre, dizinin çekimleri sırasında yakınlaşan iki oyuncunun, ilişkilerini bir süre gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği belirtildi. Çiftin, set dışında birlikte görüntü vermemek için özen gösterdiği ifade ediliyor.

“Kalbi güzel” sözleri dikkat çekmişti

Helin Kandemir’in daha önce verdiği bir röportajda Aytaç Şaşmaz için kullandığı “Çok güzel bir kalbi var” sözleri, ikili arasındaki yakınlığın ilk sinyalleri olarak yorumlanmıştı.

Sosyal medya detayı gündem oldu

Öte yandan, Helin Kandemir’in, Aytaç Şaşmaz’ın yengesi Hande Ünal ile sosyal medyada takipleşmesi de dikkat çekti. Bu gelişme, ilişki iddialarını güçlendiren detaylar arasında yer aldı.

Henüz taraflardan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.