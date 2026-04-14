Uzak Şehir dizisinin son bölümünde reytinglerde dikkat çeken bir düşüş yaşandı. Pazartesi günlerinin zirvesinde yer alan yapımda yaşanan bu gerileme, izleyici yorumları ve gündemdeki gelişmelerle birlikte değerlendiriliyor.

İzleyici Tepkisi Reytinglere Yansıdı

Dizide Ceren Moray’ın hayat verdiği “Meryem” karakterinin hikâyeye dahil olması, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İzleyiciler, yeni karakterin senaryoya etkisini eleştirirken bu tepkilerin reyting sonuçlarına da yansıdığı görüldü.

Sosyal Medyada Eleştiri Yağdı

Dizi takipçileri, özellikle son bölümün ardından sosyal medya platformlarında yoğun eleştirilerde bulundu. “Hikâye klişeleşti”, “Sıkıldık” ve “Meryem karakteri gereksiz” gibi yorumlar öne çıkarken, senaryonun gidişatına yönelik memnuniyetsizlik dikkat çekti.

Başrol Oyuncuları Gündemde

Dizinin başrollerini paylaşan Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba, son dönemde hem performansları hem de gündemdeki gelişmelerle konuşuluyor. Sinem Ünsal hakkında ortaya atılan soruşturma iddiaları da dizinin kamuoyundaki algısını etkileyen unsurlar arasında yer aldı.

Rakip Dizilerde Yükseliş

Aynı gün yayınlanan Delikanlı dizisi total ve ABC1 kategorilerinde reytinglerini artırırken, Cennetin Çocukları ise tüm kategorilerde düşüş yaşadı.

Uzak Şehir dizisinde önümüzdeki bölümlerde hikâyenin nasıl şekilleneceği ve reytinglerde yeniden yükseliş yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu.