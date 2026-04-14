Kırıkkale’de, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran tarafından yaptırılan Atatürk Spor Salonu’nun açılışı gerçekleştirildi. Osman Gazi Fen Lisesi bünyesinde inşa edilen spor salonu, Saran’ın gençlerin gelişimini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği 28’inci proje oldu.

Yoğun Katılım

Açılış törenine Ahmet Önal, kulüp yöneticileri, eski milli futbolcu Tuncay Şanlı, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda öğrenci katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

“Bu Bir Hayalin Başlangıcı”

Açılışta konuşan Sadettin Saran, yapılan yatırımın sadece bir spor salonu olmadığını vurgulayarak, “Bu yapı bir hayalin, bir imkânın ve yeni başlangıçların kapısıdır” dedi. Anadolu’daki çocuklara fırsat verildiğinde büyük başarılar elde edilebileceğini belirten Saran, sporun gençler üzerindeki etkisine dikkat çekti.

“Spor disiplin getirir, saygıyı öğretir ve en önemlisi bir gence ‘Ben başarabilirim’ duygusunu kazandırır. Bu salonun kapıları sadece spor yapmak isteyenlere değil, hayal kurmak isteyen herkese açık” ifadelerini kullandı.

Hedef: Özgüvenli ve Başarılı Nesiller

Saran, amaçlarının yalnızca sporcu yetiştirmek olmadığını belirterek, “Buradan şampiyonlar çıkması kadar, Türkiye’ye faydalı, Atatürkçü ve özgüvenli bireylerin yetişmesi bizim için daha önemli” diye konuştu.

“Kırıkkaleli Çocukların Hepsi Fenerbahçeli Olacak”

Konuşmasının sonunda esprili bir dille Kırıkkaleli çocuklara da seslenen Saran, “Ben bir Kırıkkaleli ve Fenerbahçeli olarak üzerime düşeni yapıyorum. İnşallah bu sene de şampiyon olacağız” dedi.

Törenin sonunda Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz tarafından Saran’a tablo hediye edilirken, açılış kurdelesi kesildi ve spor salonu öğrencilerin kullanımına açıldı.