Türkiye’nin uluslararası tanıtımına katkı sağlayan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından hayata geçirilen “Go Türkiye” projelerine bir yenisi daha ekleniyor. Dünyaca ünlü dizi oyuncularının yer aldığı mini dizi formatındaki yapımlar, Türkiye’nin doğal ve kültürel zenginliklerini global izleyiciye tanıtmayı hedefliyor.

Yıldız Kadro Dikkat Çekiyor

Yeni projede Murat Yıldırım, Fahriye Evcen ve Sedef Avcı başrolleri paylaşacak. Özellikle Murat Yıldırım ile Fahriye Evcen, 2017 yılında birlikte rol aldıkları Sonsuz Aşk filminin ardından yeniden aynı projede buluşacak.

Yapım ve Ekip

Projenin yapımını NTC Medya üstlenirken, yönetmen koltuğunda Semih Bağcı oturacak. Senaryo ise Yekta Torun imzası taşıyor.

Göcek ve Bodrum Tanıtılacak

Yeni mini dizide Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinden Göcek ve Bodrum ön plana çıkarılacak. Bölgenin doğal güzellikleri ve turistik cazibesi, hikâye akışı içinde uluslararası izleyiciye sunulacak.

Çekimler Mayıs’ta Başlıyor

Yapımın çekimlerinin Mayıs ayının ilk yarısında başlaması planlanıyor. Projenin, önceki “Go Türkiye” yapımları gibi dijital platformlar ve uluslararası mecralarda yayınlanması bekleniyor.