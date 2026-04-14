Tunceli’de uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yurt dışında bulunan 14’üncü şüpheli için kırmızı bülten çıkarılması talebinin gündeme alındığı öğrenildi.

13 Şüphelinin İşlemleri Tamamlandı

Soruşturma kapsamında daha önce haklarında gözaltı kararı verilen 13 şüphelinin emniyet ve adliyedeki işlemleri tamamlandı. Bu şüphelilerden M.T.S. ile bağlantılı olduğu belirtilen ve yakın arkadaşı olduğu ifade edilen U.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Firari Şüpheli Yurt Dışında

Hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli U.A.’nın Mayıs 2022’den bu yana ABD’de bulunduğu ve bu tarihten sonra Türkiye’ye dönmediği belirtildi. Şüphelinin annesinin de görüşmeler için ABD’ye gittiği bilgisi paylaşıldı.

Gizli Not Detayı Dikkat Çekti

Soruşturma dosyasına 27 Ocak 2022 tarihinde girilen gizli bir notun ardından şüphelinin birkaç ay içinde yurt dışına çıktığı ve geri dönmediği ifade edildi. Bu gelişme, soruşturma sürecinde dikkat çeken detaylardan biri olarak değerlendiriliyor.

Kırmızı Bülten Süreci Başlatılacak

Başsavcılığın, firari şüpheli U.A.’nın yakalanarak Türkiye’ye iadesi için kırmızı bülten çıkarılması yönünde talepte bulunacağı öğrenildi. Sürecin, uluslararası hukuk çerçevesinde yürütüleceği belirtiliyor.

Gülistan Doku’nun akıbetine ilişkin soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.