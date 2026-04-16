Tunceli’de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında, Doku’ya ait SIM kartı bir telefona takarak veri akışı sağladığı ve sosyal medya hesabında veri sildiği öne sürülen ihraç polis memuru Gökhan Ertok, savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi.

“Delilleri yok etme” suçundan tutuklandı

Mahkemeye çıkarılan Ertok, “delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme” suçlaması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adliye çevresinde güvenlik önlemi

Kararın ardından adliye binası ve çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.

Gülistan Doku dosyasındaki bu gelişme, kamuoyunda uzun süredir devam eden soruşturmaya ilişkin yeni bir aşama olarak değerlendiriliyor.