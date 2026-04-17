Küresel enerji piyasalarının yakından takip ettiği Hürmüz Boğazı’na ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İran tarafından yapılan açıklamada, boğazın tamamen açıldığı ve deniz trafiğinin yeniden güvenli şekilde sağlandığı bildirildi.

Yetkililer, bölgede yaşanan gerilimlerin ardından alınan önlemlerin etkili olduğunu belirterek, petrol ve ticaret gemilerinin geçişinde herhangi bir aksama kalmadığını ifade etti. Açıklamada, uluslararası deniz trafiğinin kesintisiz devam etmesi için gerekli koordinasyonun sürdüğü vurgulandı.

Dünya petrol taşımacılığının önemli bir kısmının geçtiği Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler, enerji fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Uzmanlar, boğazın yeniden açılmasının küresel piyasalarda kısa vadede rahatlama yaratabileceğini değerlendiriyor.

Bölgede tansiyonun tamamen düşüp düşmeyeceği ise önümüzdeki günlerde yapılacak yeni açıklamalar ve sahadaki gelişmelere bağlı olacak.