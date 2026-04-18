Bozyazı’da yaşayan kadınların geçmişte muz ağacının liflerinden yararlandığını fark eden Cercis, bu geleneği yeniden canlandırarak bir iş modeline dönüştürdü. Muz ağaçlarının atık gövdelerinden elde edilen lifler, kadınlar tarafından dokuma, eğirme ve bükme teknikleriyle hazırlanıyor.

KOSGEB Desteğiyle Girişimcilik

KOSGEB eğitimlerine katıldıktan sonra projesini hayata geçiren Cercis, AR-GE çalışmalarıyla üretimini geliştirdi. Hazırlanan doğal lifler, Ankara’daki ustalar tarafından özgün tasarımlı ayakkabılara dönüştürülüyor.

Sıfır Atık ve Patentli Ürünler

Cercis, geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımıyla patentli ürünler geliştirdiğini ve üretimlerinin sıfır atık sertifikasıyla belgelendirildiğini belirtti. “Ekosisteme duyarlı, gelecek nesillere bırakılabilir ürünler üretmeyi hedefliyoruz” dedi.

Ürünler New York’ta Sergilendi

Projeye dair çalışmalar, Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen “Anadoludakiler Projesi” kapsamında da tanıtıldı. Ürünler ayrıca Birleşmiş Milletler toplantıları sırasında New York’taki Türkevi’nde düzenlenen sergide yer aldı.

Körfez Ülkelerinden Yoğun İlgi

E-ticaret üzerinden yurt dışına açılan girişim, özellikle Körfez ülkelerinden yoğun talep görüyor. Kamu destekleriyle işini büyüten Cercis, kadın girişimcilere de “teşviklerden korkmadan yararlanın” çağrısında bulundu.

Doğal malzemeyi katma değere dönüştüren bu girişim, hem sürdürülebilir üretime katkı sağlıyor hem de Türkiye’den dünyaya açılan ilham verici bir başarı hikayesi sunuyor.