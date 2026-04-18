İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Aksaray ziyaretine dair sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Çiftçi, programı kapsamında ilk olarak valiliği ziyaret ederek ilde yürütülen çalışmalar ve genel durum hakkında değerlendirmelerde bulunduklarını ifade etti.

Ziyaret programının devamında AK Parti Aksaray İl Başkanlığı’na geçen Çiftçi, burada teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmelerde yerel çalışmalar ve gündeme dair konular ele alındı.

Taziye Ziyaretinde Bulundu

Programının son bölümünde Aksaray Belediye Başkanı’nın vefat eden annesi için taziye ziyaretinde bulunduğunu belirten Çiftçi, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Bakan Çiftçi, Aksaray için birlik içinde çalışmaya devam edeceklerini de vurguladı.