Ataşehir Belediyesi’nde yürütülen ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Savcılık tarafından yürütülen dosya çerçevesinde çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında Onursal Adıgüzel’in de bulunduğu toplam 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma Devam Ediyor

Yetkililer, rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini bildirirken, dosya kapsamında yeni gelişmelerin olabileceği ifade edildi.