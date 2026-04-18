Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 2 Mart’tan bu yana devam eden saldırılarda ölü sayısının 98 artarak 2 bin 294’e ulaştığı, yaralı sayısının ise 359 artışla 7 bin 544’e çıktığı belirtildi.

Çocuklar ve Sağlık Çalışanları da Hayatını Kaybetti

Hayatını kaybedenler arasında 177 çocuk, 274 kadın ve 100 sağlık çalışanının bulunduğu ifade edildi. Bu durum, saldırıların sivil kayıplar üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Saldırılar Ülke Genelinde Sürüyor

İsrail ordusunun Lübnan’ın farklı bölgelerini hedef alan saldırılarının sürdüğü belirtilirken, bölgede insani durumun giderek ağırlaştığı vurgulandı.

Yetkililer, uluslararası toplumu yaşanan insani krize karşı daha fazla duyarlılık göstermeye çağırdı.