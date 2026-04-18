Uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alan Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in koruması olarak görev yaptığı belirtilen Şükrü Eroğlu, savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre Eroğlu hakkında yürütülen soruşturma, dosyadaki yeni bulgular ve değerlendirmeler doğrultusunda genişletildi. Savcılık, mevcut delil durumu ve şüphelinin konumunu dikkate alarak tutuklama talebinde bulundu.