Sığ yapısıyla dikkat çeken Koyunbaba Göleti, özellikle göç döneminde kuşlar için ideal bir dinlenme alanı sunuyor. Göçmen kuşlar burada konaklayarak enerji toplarken, farklı türlerin aynı bölgede gözlemlenebilmesi göleti önemli bir gözlem noktası haline getiriyor.

Nadir Türler Görüntülendi

Çubuk Doğa Sevenler Derneği Başkanı Hasan Basri Uluğ, bölgede yaptıkları gözlemler sırasında çok sayıda kuş türünü kayıt altına aldıklarını belirtti. Uluğ, nadir görülen türlerle karşılaştıklarını ifade ederek, “Göç eden kuşlar burada dinlenip yollarına devam ediyor. Bugün çeltikçi kuşlarını görme fırsatı bulduk. Bu bizim için büyük bir şans.” dedi.

21 Farklı Kuş Türü Tespit Edildi

Gölet çevresinde karabatakların yuvalandığını ve kuluçka döneminde olduklarını aktaran Uluğ, bölgede çok sayıda ördek ve balıkçıl türünün de yaşamını sürdürdüğünü söyledi. Şu ana kadar 21 farklı kuş türünü görüntülediklerini belirten Uluğ, alanın korunması halinde önemli bir kuş yaşam alanına dönüşebileceğini vurguladı.

Doğa Turizmi İçin Büyük Potansiyel

Uzmanlara göre Koyunbaba Göleti’nin korunması ve geliştirilmesi, bölgeyi kuş gözlemciliği açısından cazip bir merkez haline getirebilir. Bu durum hem biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sağlayacak hem de doğa turizmi açısından Ankara’ya yeni bir değer kazandıracak.