Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Amerika Birleşik Devletleri’nin arabuluculuğunda İsrail ile Lübnan arasında başlatılan doğrudan müzakere sürecinde önemli bir aşamaya gelindiğini belirtti. Açıklamada, iki ülke arasında “biraz nefes alma alanı” oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Trump, liderler düzeyindeki temasın bölgesel gerilimi azaltabileceğine işaret etti.

34 Yıl Sonra Bir İlk

Trump’ın ifadelerine göre, İsrail ve Lübnan liderleri arasındaki son doğrudan temasın üzerinden yaklaşık 34 yıl geçti. Bu nedenle planlanan görüşme, diplomatik açıdan tarihi bir adım olarak değerlendiriliyor. Uzmanlara göre bu temas, özellikle sınır güvenliği, enerji kaynakları ve bölgesel istikrar konularında yeni bir sürecin kapısını aralayabilir.

Görüşme Ne Zaman?

Trump paylaşımında görüşmenin “yarın” yapılacağını belirtirken, saat farkı nedeniyle bu kritik buluşmanın Türkiye saatiyle bugün gerçekleşmesi bekleniyor. Görüşmenin içeriğine ilişkin detaylar henüz paylaşılmazken, sürecin Washington’un yakın takibinde ilerlediği ifade ediliyor.

Bölgesel Etkileri Ne Olur?

Orta Doğu’daki dengeler açısından büyük önem taşıyan bu gelişmenin:

Sınır anlaşmazlıklarının çözümüne katkı sağlaması

Doğu Akdeniz’deki enerji politikalarını etkilemesi

Bölgesel tansiyonu düşürmesi

gibi sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyor.

Diplomatik kaynaklar, görüşmenin olumlu geçmesi halinde taraflar arasında daha kapsamlı müzakerelerin başlayabileceğini belirtiyor. Bu da uzun süredir gergin olan İsrail-Lübnan ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.