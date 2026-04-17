ABD Başkanı Donald Trump, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Hürmüz Boğazı kararına ilişkin yaptığı açıklamanın ardından sanal medya hesabından paylaşımda bulundu. Trump, 'İran az önce Hürmüz Boğazı'nın tamamen açık ve tam geçişe hazır olduğunu duyurdu. Teşekkürler!' ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, kısa bir süre önce sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan'da yürürlüğe giren ateşkes süreciyle bağlantılı olarak Hürmüz Boğazı'nın ticari gemilerin geçişine açıldığını duyurmuştu. Arakçi, geçişlerin ateşkesin geri kalan süresi boyunca İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu tarafından belirlenen koordineli rota üzerinden yapılacağını kaydetmişti.