Çocukların mobil telefon kullanımına yönelik yeni bir adım gündeme geldi. 18 yaş altı bireylerin kullandığı SIM kartların “çocuk hattı” olarak tanımlanmasına yönelik bir düzenleme hazırlığı yapıldığı öne sürüldü.

İddiaya göre, bu hatlar ebeveyn kontrolüne açık olacak. Aileler, çocuklarının kullandığı hatlar üzerinden erişim sınırlandırması yapabilecek, bazı içerik ve uygulamalara kısıtlama getirebilecek. Böylece çocukların dijital ortamda karşılaşabileceği risklerin azaltılması hedefleniyor.

Düzenlemenin, çocukların internet kullanımı ve mobil erişimini daha güvenli hale getirmeye yönelik bir çerçeve sunması planlanıyor. Özellikle sosyal medya, oyun ve çeşitli dijital platformlara erişimde kontrol mekanizmalarının artırılması öngörülüyor.

Ancak söz konusu uygulamaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Düzenlemenin kapsamı ve ne zaman hayata geçirileceği, ilgili kurumların yapacağı açıklamalarla netlik kazanacak.