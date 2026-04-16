Kaza, Cuenca-Molleturo kara yolu güzergâhında, Azuay eyaletinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, eyaletler arası yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak El Chorro Köprüsü yakınlarında sığ bir nehre düştü.

Çarpmanın etkisiyle alev alan otobüs kısa sürede yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ekipler Seferber Edildi

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Cuenca İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Yaralıların Durumu Kritik

Hastanelere kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu ve can kaybı sayısının artabileceği ifade edildi. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.

Soruşturma Başlatıldı

Kazanın kesin sebebi henüz netleşmezken, yol koşulları ve sürücü hatası ihtimalleri üzerinde duruluyor. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.