Su altı savunma sistemleri ve teknolojileri alanında dünyanın önde gelen etkinliklerinden olan UDT 2026, Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'da kapılarını açtı. Etkinlik, 14-16 Nisan tarihleri arasında dünyanın dört bir yanından binlerce sektör profesyonelini ve askeri temsilciyi ağırlayacak. Türk savunma sanayisi şirketlerinden ROKETSAN da yeni iş birlikleri geliştirme hedefiyle fuarda yerini aldı. ROKETSAN, deniz altı savunma teknolojilerinin sergilendiği UDT 2026'da, ORKA Yeni Nesil Hafif Sınıf Torpido ve AKYA Yeni Nesil Ağır Sınıf Torpido sistemlerini vitrine çıkardı.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, UDT 2026'nın stratejik önemine dikkat çekerek şunları kaydetti:

'Londra'da düzenlenen bu önemli buluşma, savunma teknolojilerinin farklı ancak birbirini tamamlayan alanlarında küresel paydaşlarla bir araya gelmemiz açısından büyük önem taşıyor. Bu etkinlik, stratejik iş birlikleri geliştirmeyi hedeflediğimiz, teknoloji transferi ve ortak üretim fırsatlarını değerlendirdiğimiz önemli temas noktaları oluyor. Avrupa başta olmak üzere farklı coğrafyalardan katılım sağlayan karar vericilerle gerçekleştireceğimiz görüşmelerin, küresel ölçekteki iş ağımızı daha da güçlendireceğine inanıyoruz. ROKETSAN olarak amacımız; yenilikçi, güvenilir ve sahada kendini kanıtlamış çözümlerimizle müttefik ve dost ülkelerin savunma kapasitelerine katkı sağlamak ve sürdürülebilir, uzun vadeli ortaklıklar tesis etmektir.'