Leavitt, ABD’nin İran’a ateşkesin uzatılması için resmi bir talepte bulunduğu yönündeki haberleri ise reddetti. Böyle bir resmi girişimin söz konusu olmadığını belirten Leavitt, buna rağmen diplomatik temasların yoğun şekilde sürdüğünü vurguladı.

Trump yönetiminden “iyimser” mesaj

Basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump’ın son açıklamalarına da değinildi. Leavitt, Trump’ın değerlendirmelerinde kapsamlı bir anlaşma ihtimaline yönelik iyimser bir tablo çizdiğini söyledi.

Pakistan arabuluculuk rolünde

Diplomatik süreçte Pakistan’ın üstlendiği arabuluculuk rolüne de dikkat çeken Leavitt, İslamabad’ın katkılarından memnuniyet duyduklarını belirtti. Görüşmelerin ilerleyen turlarda da büyük olasılıkla Pakistan’ın başkenti İslamabad’da devam edebileceğini ifade etti.

Çin’in tutumu: “Silah tedariki yok” iddiası

Beyaz Saray Sözcüsü ayrıca Çin’in bölgedeki rolüne ilişkin soruları da yanıtladı. Leavitt, Pekin yönetiminin İran’a askeri teçhizat sağlamadığı bilgisini paylaştı ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in bu konuda ABD Başkanı Donald Trump’a garanti verdiğini aktardı.