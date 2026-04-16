Yapılan açıklamada, olay yeri incelemesinin Cumhuriyet Savcılığı koordinasyonunda yürütüldüğü ve tüm delil toplama işlemlerinin uzman ekipler tarafından titizlikle gerçekleştirildiği belirtildi. İncelemelerin eksiksiz şekilde tamamlandığı vurgulandı.

Temizlik Çalışmaları Resmi Onay Sonrası Başladı

Yetkililer, temizlik çalışmalarının ancak inceleme sürecinin sona ermesinin ardından, ilgili kurumlardan alınan resmi izin ve onay doğrultusunda başlatıldığını ifade etti. Bu süreçte herhangi bir usulsüzlük veya delil karartma söz konusu olmadığı açıklandı.

“Asılsız İddialara İtibar Etmeyin” Uyarısı

Açıklamada ayrıca, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür iddiaların kurumları itibarsızlaştırmayı hedeflediği belirtilerek, vatandaşların yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmesi gerektiği vurgulandı.

Bazı sosyal medya platformlarında yer alan, Kahramanmaraş’ta yaşanan acı olayın ardından "olay yeri incelemesi bitmeden temizlik çalışmalarının başladığı ve delillerin karartıldığı" yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.



Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yürütülen olay yeri… pic.twitter.com/pNZKQvuccS — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) April 16, 2026